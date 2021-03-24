Akılalmaz kaza! Kafasına demir merdiven saplanan talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akılalmaz kaza! Kafasına demir merdiven saplanan talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı

24.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:51

Samsunda evinde tadilat yapmak için hazırlık yapan Erkan Kaçar'ın kafasına yüklükte duran demir merdiven düştü. Kazada kafasına merdiven saplanan Kaçar'a itfaiye ekipleri yardım etmeye çalışsa başarılı olamadı. Talihsiz adam kafasındaki merdivenle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Kadife Sokak'ta meydana geldi. Erkan Kaçar adlı şahıs, evde tadilat yapmak için hazırlık yaptığı sırada malzeme almak için yüksek noktada bulunan yüklüğe uzandı. Tam o sırada o bölümde duran 3 basamaklı merdiven Kaçar'ın kafasına düştü.

Akılalmaz kaza! Kafasına demir merdiven saplanan talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı

İTFAİYE EKİPLERİ DEMİRİ KESEMEDİ

Düştüğü yerde merdivenin bir demiri Erkan Kaçar'ın kafasına saplandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Başta itfaiye ekipleri demiri kesmeye çalıştı. Akabinde demir kesilmeyince Kaçar, kafasında merdivende ambulansa götürüldü. Ambulans seyir halindeyken demir merdiven sallantının etkisiyle yerinden çıktı. Hastaneye götürülen Kaçar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Akılalmaz kaza! Kafasına demir merdiven saplanan talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı
Akılalmaz kaza! Kafasına demir merdiven saplanan talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı
Akılalmaz kaza! Kafasına demir merdiven saplanan talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı
- Damla Çelikli
Damla Çelikli
Haber Yorumları (1)
SAĞLIK: Geçmiş olsun. Kutup ayısı geldi aklıma ya neyse.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akılalmaz kaza! Kafasına demir merdiven saplanan talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 19:52:07. #1.16#
title