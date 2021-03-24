Akılalmaz kaza! Kafasına demir merdiven saplanan talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı

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Samsunda evinde tadilat yapmak için hazırlık yapan Erkan Kaçar'ın kafasına yüklükte duran demir merdiven düştü. Kazada kafasına merdiven saplanan Kaçar'a itfaiye ekipleri yardım etmeye çalışsa başarılı olamadı. Talihsiz adam kafasındaki merdivenle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Kadife Sokak'ta meydana geldi. Erkan Kaçar adlı şahıs, evde tadilat yapmak için hazırlık yaptığı sırada malzeme almak için yüksek noktada bulunan yüklüğe uzandı. Tam o sırada o bölümde duran 3 basamaklı merdiven Kaçar'ın kafasına düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ DEMİRİ KESEMEDİ

Düştüğü yerde merdivenin bir demiri Erkan Kaçar'ın kafasına saplandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Başta itfaiye ekipleri demiri kesmeye çalıştı. Akabinde demir kesilmeyince Kaçar, kafasında merdivende ambulansa götürüldü. Ambulans seyir halindeyken demir merdiven sallantının etkisiyle yerinden çıktı. Hastaneye götürülen Kaçar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.