Akhisar Şoförler Odasında 10'uncu Doğan Dönemi

Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odasının 36 yıldır başkanlığını yürüten Halil İbrahim Doğan, gerçekleştirilen olağan kongrede 10'uncu kez başkan seçildi.

Akhisar Belediyesi Spor Salonu'nda saat 11.00'de başlayan kongrede mevcut başkan Halil İbrahim Doğan ile Emin Akarsu'nun listeleri yarıştı. 762 üyeden 542 üyenin oy kullandığı kongrede 4 oy geçersiz sayılırken Halil İbrahim Doğan 302, Emin Akarsu ise 236 oy aldı. 36 yıldır Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odasının başkanlığını yapan Halil İbrahim Doğan, 10'uncu kez seçilerek kırılması güç bir rekora imza attı. Kongrede divan başkanlığına Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, başkan yardımcılığına Sınırlı Sorumlu Şehir içi Taşımacılık Kooperatif başkanı Fethi Tunç, katip üyeliklere Akhisar Seyahat Otobüsleri Başkanı Önder Adıyaman, Tuncay Sarıbaşoğlu, Kamil Ceylan seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra faaliyet, denetim, bilanço ve gelir gider raporları oda sekreteri Zekiye Vanaz tarafından okudu. Yapılan konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. Oy kullanımının sona ermesi sonrası sandıklar açıldı. 762 üyeden 542 üyenin oy kullandığı kongrede 4 oy geçersiz sayılırken Halil İbrahim Doğan 302, Emin Akarsu ise 236 oy aldı. Seçimi kaybeden Emin Akarsu, Doğan'ı tebrik ederek başarılar diledi. Kongrenin sonunda söz alan Doğan,"Odamızın çok değerli üyeleri oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Aday olan benimle yarışan kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yarışta hiçbir kötü söz ağzından duymadım, kendisine teşekkür ediyorum. Akhisar'a yakışır bir genel kurul oldu. İnşallah tüm Türkiye'ye örnek olur. Görevimi bıraktığım yerden devam edeceğim. Akhisarlı şoför esnafımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Seçim bitti, şimdi tüm üyelerimizle beraber çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA