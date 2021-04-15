Akhisar'da yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akhisar'da yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ - Haberler | Güncel
Akhisar'da yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, bir kurum çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, bir kurum çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Akhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Sabit Kaya başkanlığında toplandı. Toplantıda, ilçedeki huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin, bir çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinaya alınmasına karar verildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin 4 Mayıs tarihine kadar karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Cem Yılmaz Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akhisar'da yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:20:53. #1.16#

title