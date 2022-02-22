Akhisar'da karma resim sergisi açıldı

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Resim Öğretmeni Selin Özkemer öndeliğinde çoğunluğunu kadınların oluşturduğu el emeği eserlerin açılış törenine Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Akarsu, duayen emekli öğretmenlerden Nevin Dağlı, kursiyerler ve sanatseverler katıldı.

Açılışa katılan sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide yer alan 30 kursiyerin farklı teknik ve disiplinlerle yaptığı eserler, büyük beğeni topladı. Eserlerin 1 hafta süresince Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi fuaye alanında sanatseverlerin ziyaretine açık olacağı bildirildi.

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