Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Eryüksel Açıklaması

Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, yeşil-siyahlı ekibin yüzde 85'inin yeni sezona hazır olduğunu belirtti.



Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eryüksel, Spor Toto Süper Lig'e iyi bir şekilde başlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Eryüksel, "Transferin bitmesine daha çok zaman var. Takımımızın yüzde 85'i hazır. Kadrolar 24 kişiye düştü. İlk kamp döneminde takımımıza uygun olan oyuncuları alacağız. Kadroda 28 kişi var, bu sayıyı 24'e düşüreceğiz." diye konuştu.



Geçen sezon takıma önemli katkıları olan ve sözleşmeleri sona eren Ricardo Vaz Te ve Sokol Cikalleshi ile görüştüklerini ifade eden Eryüksel, "Vaz Te'nin sözleşmesi bittikten sonra ücretinde artış yaparak yeni bir teklif sunduk. Fakat Vaz Te aldığı ücretin 2 katından fazlasını talep etti. Onun istediği ücreti ödeyemeyeceğimizi bildirdik. Cikalleshi'ye teklifimizi yaptık, İstanbul Başakşehir Kulübünün vereceği kararı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Bonservisiyle istedikleri Miguel Lopes transferinde aşama kaydettiklerini belirten Eryüksel, transferin 2-3 gün içerisinde sonlanacağını aktardı.



Eryüksel, ön libero, kanat ve forvet oyuncusu alarak transfere nokta koyacaklarını kaydetti.



"Ekim ayında kendi stadımızda oynayacağız"



İnşaatı devam eden Spor Toto Akhisar Stadyumu hakkında açıklama yapan Eryüksel, "Sezona Manisa'da başlayacağız. İnşaat hızlı gidiyor. İki tane milli maç arası var. Üç lig maçını Manisa'da geçirdiğimiz taktirde ekim ayının ortasında kendi stadımızda oynayacağız." şeklinde görüşlerini aktardı.



Manisa 19 Mayıs Stadı'na kombine satışı yapmayacaklarını belirten yeşil-siyahlı kulübün başkanı, 2017-2018 sezonu için Spor Toto Akhisar Stadyumu kombinelerinin eylül ayının ikinci haftasında satışa sunulacağını bildirdi.