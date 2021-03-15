Akhisar Belediyesinden muhtarlara tam destek
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Akhisar Belediyesinden muhtarlara tam destek

15.03.2021 19:26 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:35
Akhisar Belediyesinden muhtarlara tam destek

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçede bulunan tüm muhtarların giderlerine destek olmak için aylık 200 TL nakit desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçede bulunan tüm muhtarların giderlerine destek olmak için aylık 200 TL nakit desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş ile merkez ve kırsal mahalle muhtarları Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret etti. Muhtarların yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Başkan Besim Dutlulu, hem merkez hem de kırsalda türlü zorluklarla mücadele eden muhtarlara sağladıkları desteği arttıracaklarını müjdeledi.

Muhtarları her zaman yol arkadaşı olarak gördüğünü ve yaşadıkları sıkıntıların çözümü noktasında her zaman destek olduklarını belirten Başkan Besim Dutlulu, "Akhisar'ımızdaki muhtarlarımıza sağladığımız desteği arttırıyoruz; zor şartlar altında halkımız için çalışan muhtarlarımızın giderlerine destek olmak için her ay 200 TL nakit desteğinde bulunacağız. Bu sayede elektrik, su ya da internet gibi giderlerini karşılayabilecekler. Akhisar halkına hizmet etmek noktasında yol arkadaşım olarak gördüğüm tüm muhtarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Dutlulu'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, "İlk günden beri desteklerini bizden esirgemeyen, yaşadığımız sorun ve sıkıntılarda her zaman bizim destekçimiz olan Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu bir kez daha biz muhtarlara destek olacağını açıkladı. Muhtar arkadaşlarımızın çoğu, hizmette bulunurken, giderler noktasında kendi ceplerinden ödeme yapıyordu. Başkanımızın bu desteği çok iyi oldu. Allah başkanımızdan razı olsun. Hem merkez hem de kırsal mahalledeki 109 mahalle muhtarımıza destek olacak. Başkanımıza ve ekibine böyle duyarlı ve anlayışlı davranışlarından dolayı tüm muhtarlarımız adına teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Akhisar Belediyesinden muhtarlara tam destek
Akhisar Belediyesinden muhtarlara tam destek
Akhisar Belediyesinden muhtarlara tam destek
Akhisar Belediyesinden muhtarlara tam destek
Akhisar Belediyesinden muhtarlara tam destek
Akhisar Belediyesinden muhtarlara tam destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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