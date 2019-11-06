Akdoğan ve Köse'den Mamak'ta ev ziyareti

06.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:59

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yalçın Akdoğan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Balkiraz, Yeşilbayır ve Kıbrıs mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Ailelerin hal hatırlarını soran Akdoğan ve Köse, yaşlı ve çocuklarla da yakından ilgilendi.



Herkese yüreklerini ve gönüllerini açtıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Köse, "Bizim siyasetten muradımız, bölgemize, ilçemize ve milletimize hizmet etmek, milletimizin sevincini büyütmek. Hemşehrilerimizin sevinci sevincimiz, üzüntüsü üzüntümüz. Siyasetimizin merkezini bu duygu ve bu düşünceler oluşturuyor. Bu düşünceyle halkımızın düğününde cenazesinde, vatandaşımızın doğumundan ölümüne iyi ve her önemli anında yanında olmaya gayret gösteriyoruz" dedi.



92'lik Nuh dedeye sürpriz ziyaret



Akdoğan ve Köse'nin ziyaret ettiği ilk adres Balkiraz Mahallesi oldu. Seçim döneminde Balkiraz Mahallesi'nde 92 yaşındaki Nuh Temiz'i ziyaret eden ikili, Nuh dedeye bir kez daha sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Uzun yaşamanın sırrı konusunda Nuh dede ile sohbet eden ikili, dedenin elini öperek hayır duası istedi. Yüzünden gülümsemeyi hiç eksik etmeyen Nuh Temiz, "Bizler küçüklüğümüzden bu yana devlet büyüklerine saygıyı öğrendik. Bugüne kadar saygıda kusur etmedik, bugünden sonra da etmeyiz. Evimize hoş geldiniz" dedi. Tam bir Fenerbahçe hayranı olan Temiz, Akdoğan ve Köse'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam söylemelerini istedi.



En büyük arzusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek



İkili ardından Yeşilbayır Mahallesi'nde on çocuklu Kırtay ailesine konuk oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Akdoğan ve Köse, ardından yine Yeşilbayır Mahallesi'nde Ünal Sancaroğlu'nun evine konuk oldu. Ailenin derdini dinleyen Akdoğan ve Köse'nin son adresi Kıbrısköy Mahallesi'nde yatağa mahkum yaşayan 18 yaşındaki İsmail Baysal'ın ailesi oldu. Aileden İsmail'in sağlık durumu ile ilgili bilgiler alan ikili, istek ve taleplerini de dinledi. Çocuklarının en büyük isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek olduğunu belirten aile, Akdoğan ve Köse'ye ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA