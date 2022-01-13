'Akdenizli Noel Baba' heykeli, 5 yıl sonra yeniden yerinde

Noel Baba Meydanı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın, Demre'de yaşayan Noel Baba'nın kalın, kırmızı giysiler içinde olamayacağı tezinden yola çıkılarak heykeltıraş Necdet Can tarafından yapılan heykel, 25 Aralık 2008'de törenle açıldı. Sol omuzunda erkek çocuğu, sağında 1,65 santimetre uzunluğunda kız çocuğu ve kaidesi ile 3,45 metre boyundaki heykelde çocukların elindeki hediye paketiyle Noel Baba'nın yardımseverliği ön plana çıkarıldı. Meydandaki Noel Baba heykeli, geçen süreçte Demre'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Demre'de yaşayan eski Kültür ve Turizm Bakanı Günay "Akdenizli Noel Baba heykeli, Demre için yapılmış özel ve özgün bir çalışma. Noel Baba'nın yardımsever özelliklerini ve Akdenizli kimliğini öne çıkaran, Demre'ye gelen yerli ve yabancı turistlerle, Demreli'nin kabul ettiği bir heykel olmuştu. Sanki bir fotoğraf stüdyosu gibi meydana gelen herkes önünde fotoğraf çektirdiği bir heykel oldu. Türkiye'nin ve Demre'nin tanıtımına da önemli katkı sağlamıştı. Yerine konması sevindirici. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve heykelin konmasını sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.