Akdeniz ve Ege'deki 4 il için fırtına uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akdeniz ve Ege'deki 4 il için fırtına uyarısı

07.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:57
Akdeniz ve Ege'deki 4 il için fırtına uyarısı

METEOROLOJİ, Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla için fırtına uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ, Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla için fırtına uyarısı yaptı. Yarın saat 12.00'de başlayıp, ertesi gece sona erecek olan fırtınanın saatteki hızının 74 kilometreyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Antalya, Burdur, Isparta ile Muğla'da, güney ve güneybatı yönlerinde fırtınanın etkili olacağı bildirildi. Saatte hızının 50 ile 74 kilometre arasında olması beklenen fırtınanın salı günü gece yarısına kadar süreceği kaydedildi.

BODRUM-FETHİYE ARASI FIRTINADenizlerde ise Bodrum ile Fethiye arasında yarın saat 15.00 sıralarında başlayacak rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden 5 ila 7, açıklarda 8 kuvvetinde fırtına şeklinde olması beklendiği velirtildi. Açıklamada, fırtınanın salı sabahı etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.  VATANDAŞLAR UYARILDI

Açıklamada vatandaşlardan meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olmaları istendi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara dikkat çekildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan ALAYBEYOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Demet Akalın Neslihan Atagül
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Derbi Kadıköy Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akdeniz ve Ege'deki 4 il için fırtına uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 15:01:10. #1.14#
title