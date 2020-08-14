Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Özlenen Özkan, görevine başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Özlenen Özkan, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Özlenen Özkan, görevine başladı.

Eski rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal'dan görevi devralan Özkan, üniversitenin eğitim kalitesini daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Üniversitenin ilk kadın rektörü olmanın kendisini de mutlu ettiğini aktaran Özkan, üniversitenin adını yurt dışında daha fazla duyurmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA