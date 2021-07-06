Akdeniz Meyve Sineği 2021 Yılı Ulusal Eylem Planı toplantısı

Dörtyol ilçesinde "Akdeniz Meyve Sineği 2021 Yılı Ulusal Eylem Planı" tanıtım toplantısı düzenlendi.

Dörtyol ilçesinde "Akdeniz Meyve Sineği 2021 Yılı Ulusal Eylem Planı" tanıtım toplantısı düzenlendi.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Dr. Ersin Bile, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu ve üreticiler katıldı.

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürlü Ergün Çolakoğlu, narenciye üretiminde önemli bir yere sahip olduklarını söyledi.

Hatay'ın Türkiye'de narenciye ihracatında üst sıralarda yer aldıklarını ifade eden Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Narenciye üretimindeki verim kayıplarının önemli bir bölümünü Akdeniz meyve sineği adlı zararlıdan kaynaklanmaktadır. Akdeniz meyve sineği, polifag bir zararlı olup dış karantinaya tabi ve ihracatta toleransı sıfırdır. Turunçgillerin en önemli zararlısı olan akdeniz meyve sineği mücadelesi ülkemiz ekonomisi açısından önem arz etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer