Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi
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Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ALTAR ZEYHAN - Haberler | Güncel

Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi Muğla'nın özellikle Gökova Körfezinde çok az sayıda bulunan Akdeniz Foku Turnalı sahilinde vatandaşlar tarafından avlanırken görüntülendi Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve koruma altındaki Akdeniz Fok'u, Gökova Körfezinde görüldü.

Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi

Muğla'nın özellikle Gökova Körfezinde çok az sayıda bulunan Akdeniz Foku Turnalı sahilinde vatandaşlar tarafından avlanırken görüntülendi

MUĞLA - Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve koruma altındaki Akdeniz Fok'u, Gökova Körfezinde görüldü.

Muğla bölgesinde yaşam alanı olarak Gökova Körfezini seçen Akdeniz Foku, Menteşe ilçesi Turnalı Sahilinde vatandaşlar tarafından kıyıya yakın bir alanda avlanırken cep telefonu ile görüntülendi. Kısa süre görüntülenen Akdeniz Fok'u gözlerden kayboldu.

Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi
Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi
Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ALTAR ZEYHAN

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