Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi

Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi Muğla'nın özellikle Gökova Körfezinde çok az sayıda bulunan Akdeniz Foku Turnalı sahilinde vatandaşlar tarafından avlanırken görüntülendi Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve koruma altındaki Akdeniz Fok'u, Gökova Körfezinde görüldü.