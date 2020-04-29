NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi'nde kayboldu Yunanistan ve İtalya arasında bulunan Adriyatik Denizi'nde NATO askeri helikopteri kayboldu. Kaybolan helikopter için Türk ve İtalyan arama-kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz'de Daimi NATO Denizcilik Grubu 2'nin (SNMG2) bir parçası olan ve Kanada firkateyninden havalanan helikopterin, Yunanistan ve İtalya arasındaki Adriyatik Denizi'nde kaybolduğunu duyurdu.

HAVALANDIKTAN SONRA RADARDAN KAYBOLDU

Yunan basınındaki haberlerde, 3 ya da 6 kişilik mürettebatı bulunduğu tahmin edilen helikopterin Kanada'ya ait Fredericton isimli fırkateynden havalandıktan sonra Kefalonya Adası açıklarında radarlardan kaybolduğu belirtildi.

TÜRK ARAMA-KURTARMA EKİBİ BÖLGEDE

Yunanistan televizyonu, Kefalonya Adası'nın batısında düştüğünü belirttiği helikopterin mürettebatını arama kurtarma çalışmaları için bölgeye bir Türk ve bir İtalyan fırkateyninin hareket ettiğini duyurdu.