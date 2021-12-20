Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'in Akdeniz ilçesinde çevre için risk oluşturan 2 metruk bina, kontrollü şekilde yıkıldı.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde çevre için risk oluşturan 2 metruk bina, kontrollü şekilde yıkıldı.
Akdeniz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Esenli ve Turgut Reis mahallelerindeki 2 metruk binanın çevresinde önlem alındı.
Ekipler, 2 binayı da kontrollü şekilde yıktıktan sonra moloz yığınlarını kamyonlara yükleyerek taşıdı.
Mahallelerde yıkımın ardından temizlik çalışması yapıldı.
AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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