Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde çevre için risk oluşturan 2 metruk bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Esenli ve Turgut Reis mahallelerindeki 2 metruk binanın çevresinde önlem alındı.

Ekipler, 2 binayı da kontrollü şekilde yıktıktan sonra moloz yığınlarını kamyonlara yükleyerek taşıdı.

Mahallelerde yıkımın ardından temizlik çalışması yapıldı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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