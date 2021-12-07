Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor - Haberler
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Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çevre için risk oluşturan 2 metruk bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde çevre için risk oluşturan 2 metruk bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, riskli olduğu belirlenen Evci Mahallesi'ndeki binaların çevresinde önlem alındı.

Ekipler, 2 binayı kontrollü şekilde yıktıktan sonra temizlik çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yıkım çalışmalarının vatandaşlardan gelen şikayetler çerçevesinde devam edeceğini ifade etti.

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