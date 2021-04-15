Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem
AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinin 63.38 kilometre açığındaki deprem saat 15.12'de, 39.03 kilometre derinlikte kaydedildi.
- Antalya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI