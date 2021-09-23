Akdeniz Belediyesi, yağmurda zor anlar yaşayanların yardımına koştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akdeniz Belediyesi, yağmurda zor anlar yaşayanların yardımına koştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Akdeniz Belediyesi, yağmurda zor anlar yaşayanların yardımına koştu

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinde kentin farklı noktalarında olumsuzluğa yol açan yağışlarda zor anlar yaşayan vatandaşların yardımına koştu.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinde kentin farklı noktalarında olumsuzluğa yol açan yağışlarda zor anlar yaşayan vatandaşların yardımına koştu.

Akdeniz Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte dün akşam saatlerinde yaşanan sağanak yağmurdan etkilenen vatandaşlar için teyakkuza geçti. Ekipler, gelen taleplere hemen müdahale ederek, su basan ev ve işyerlerinde motopomplar yardımıyla su tahliye çalışması yaptı, yer yer tıkanan kanalizasyon giderlerini açtı. Diğer yandan Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de aşırı yağışlar sonucu kanalizasyon atık suları ve çamura maruz kalan sokaklarda arozöz yardımıyla temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.

"Altyapı sistemindeki eksikler giderilmelidir"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sağanak yağmurdan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, fen işleri ve çevre koruma ekiplerinin gelen çağrılara en kısa sürede müdahale ettiğini söyledi. Gültak; "Dün akşam birçok mahallemizi etkileyen yağmurlar sonucu, bazı vatandaşlarımızın ev ve işyerlerini su bastı. Ekiplerimiz derhal sahaya inerek, yardıma ihtiyacı olan insanlarımıza ulaşıp bir yandan su tahliyesi, diğer yandan da kanalizasyon sularına maruz kalan ev, avlu ve sokaklarda yıkama çalışması yaptı. Yağışlardan etkilenen insanlarımızı yalnız bırakmadık. Bu sıkıntıları tekrar yaşamamak için altyapı sistemindeki eksiklikler acilen giderilmelidir. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi. - MERSİN

Akdeniz Belediyesi, yağmurda zor anlar yaşayanların yardımına koştu

Akdeniz Belediyesi, yağmurda zor anlar yaşayanların yardımına koştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Hakimin tutuklama kararını duyan sanık, kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı

Hakimin tutuklama kararını duyan sanık, kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Gökhan Çıra Ebru Gündeş Burak Yamantürk
Spor Lionel Messi Marcao Cristiano Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emine Erdoğan Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Akdeniz Belediyesi, yağmurda zor anlar yaşayanların yardımına koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:25:35. #1.11#