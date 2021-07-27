Akdeniz Belediyeler Birliği encümen toplantısı Sandıklı'da yapıldı

Akdeniz Belediyeler Birliği encümen toplantısı, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün ev sahipliğinde Akdağ Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyeler Birliği encümen toplantısı, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün ev sahipliğinde Akdağ Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi.

Akdağın muhteşem manzarası eşliğinde gerçekleştirilen encümen toplantısının akabinde Akdağ Tabiat Parkında bir gezi düzenleyen heyet, bol oksijen ve temiz havanın tadını çıkardı. Bongalov evleri ve göletteki kayıkla Akdağ Tabiat Parkını gezen heyet, burada istişarelerde bulunarak Sandıklı Belediyesi'ne geçtiler. Burada birliğin faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunulduktan sonra toplantı sona erdi.

Toplantıya Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Başkanlık ederken, Başkan Çöl, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Orki hazır bulundular. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı