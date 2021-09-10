Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan meclis toplantısında mikrofonunun kapatılmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı meclis toplantısında konuşma yaparken mikrofonunun kapatılmasına ilişkin, bu hareketin demokrasiye yapılmış çok büyük bir ayıp olduğunu belirtti.

Gültak, AA muhabirine, dün Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Akdeniz'in sesi olarak konuşma yapmak istediğini bildirdi.

Bu sırada mikrofonun sesinin kapatıldığını dile getiren Gültak, herkesin özgür ve hür şekilde konuşması gerektiğini kaydetti.

Akdeniz'in sorunlarını çözmek için çalıştıklarını aktaran Gültak, şöyle konuştu:

"Burada mikrofonun sesi değil, Akdeniz halkının sesi kesilmiş oldu. Bu demokrasiye yapılmış çok büyük bir ayıptır. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Mersin'in siyasi tarihine de imzasını attı. Bu tamamen vesayettir. Biz onlar gibi düşünmek, anlamak, yaşamak zorunda değiliz. Biz Akdeniz'in sorunlarını çözmek için geldik ve bunları aktarmak ve çözmek zorundayız. Çözülmesi gereken yer Büyükşehirse bunu da aktarırız. Burada herkesin birbirini dinlemesi, sabretmesi gerekirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kolayı seçti ve özel yaptırdığı düğmeye basarak mikrofonun sesini kesti. Ben diyorum ki, yaşasın demokrasi, lanet olsun vesayet."

Kendi sesinin kesilmeden önce Vahap Seçer'in herkese söz vereceğini dile getirdiğini anlatan Gültak, Seçer'in bu sözünü unuttuğunu aktardı.

Hem Büyükşehir hem de Akdeniz belediye meclis toplantılarında kendisi ve Cumhur İttifak'ıyla ilgili algıların oluşturulmak istediğine değinen Gültak, bu algılara da tamamen karşı olduklarını vurguladı.

Gültak, algılarla Akdeniz ilçesinin sorunlarının çözülemeyeceğini savunarak şunları kaydetti:

"Bu insanlara sözler verildi. Bu sözler algılarla yerine gelmiyor. Benim şahsımın üzerinden de cümleler alınıyor, cımbızlanıyor. Sağdan soldan kesiliyor. Sonra da çıkarıp 'bunu demiş' diyorlar. Külliyen yalan. Bunlar neden oluyor? Çünkü meyve veren ağaç taşlanır. Biz geldiğimizden beri çok iş yaptık. Kendileri Mersin merkezde fiziki olarak ne yaptı? Son olarak çocuklarım üzerinden bir algı oluşturdular. Kesinlikle kızım, oğlum hiçbir yakınım bu belediye çatısı altında ne sözleşmeli ne işçi ne de devlet memuru olarak çalışmamaktadır. Bu da tamamen algıdır. Bizim aldığımız tamamen sözleşmeli kadrolar kanuna ve yönetmeliklere uygun. Rica ediyorum şahsım, Cumhur İttifak'ı, Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız üzerinden algı yaratarak piyasayı bozmayın."