Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)

Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)
Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel

'HASTALIKLARA ŞİFA İÇİN DUA ETTİK'Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen ayin sona erdi.

'HASTALIKLARA ŞİFA İÇİN DUA ETTİK'

Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen ayin sona erdi. Ayini yönetip ardından ardından açıklamada bulunan Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan, "Bu ayinlerin sevgi adası olan Akdamar Adası'ndan bütün dünyaya sevgi mesajları göndermesini diliyoruz. Bizlerin bir şeyleri başlatması gerekiyor. Başkalarında bu sevginin zuhur etmesini beklemek doğru değil. Bizim yapmamız gerekiyor. Her zaman ilk adımı bizim bu ülkede atmamız en doğrusu. Mutluyuz ama bir burukluk var tabii ki. Ülkemizin dünyanın sağlık şartlarından bu burukluğun mutluluğa dönüşmesi için biz tekrar bütün hastalıklara şifa olması için de dua ettik" dedi. Ayini izleyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise pandemi koşulları nedeniyle ayinin kısıtlı olarak yapıldığı belirterek, vatandaşlara aşı almaları konusunda uyarıda bulundu. Vali Bilmez, "Bu sene 9'uncusu icra edildi. Pandemi koşullarından dolayı kısıtlı olarak yapıldı. Ama huzur, güven içinde ayinimiz icra edildi. Ben bu ayinde görev alan ayinin huzur içerisinde icra edilmesi için görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım bir daha ki seneye pandemiden arınmış bir ortamda daha kalabalık grupların katıldığı, daha fazla etkinliklerin düzenlendiği bir ayinde buluşmak dileğiyle. Bu vesileyle bütün herkesi aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu. 


Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)
Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)
Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)
Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)
Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)
Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)
Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)
Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)
Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)
Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)
Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)
Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)
Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)
Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 244 terörist...
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 244 terörist...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Diego Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 14:27:11. #1.16#

title