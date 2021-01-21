Akdamar Adası "Beyaz gelinliği"yle büyülüyor

Van'da son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Akdamar Adası ve üzerindeki kilise, masalsı güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan ve Van Gölü'nde yarım saatlik tekne yolculuğuyla ulaşılabilen ada, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünerek ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlkbaharda badem ağaçlarının çiçekleriyle oluşan renk cümşübü, yaz aylarında da Van Gölü'nün eşsiz maviliğiyle bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerini cezbeden ada, bugünlerde de adeta beyaz gelinliğini giyerek seyrine doyum olmayan görüntülere sahne oluyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan ada, karla kaplanan yolcu tekneleri ve iskele, havadan drone ile görüntülendi.

"Adayı görmek için İzmir'den Van'a geldim"

Ziyaretçilerden Elif Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdamar Adası ve üzerindeki kiliseyi görmek için İzmir'den geldiğini söyledi.

Van'ın doğasına ve tarihi yapılarına hayran kaldığını belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Kentin güzelliklerini daha önce fotoğraflarda görüyordum. Bunlar bende merak uyandırdı. Bu nedenle Van'a gelip güzellikleri daha yakından görmek istedim. Çok güzel bir şehir. Kış mevsimi buraya yakışıyor. Akdamar Adası'na özellikle kışın gelmeyi tercih ettik. Çünkü yeni tip koronavirüs sürecinin etkisiyle daha sakin olacağını düşündük. Kar yağması ziyaretimize keyif kattı. İzmirli olduğum için çok kar görmeye alışık değilim. Ada her şeyi ile mükemmel. Yine gelmeyi düşünüyorum."

Mert Zülfükar İçen ise arkadaşlarının tavsiyesi üzerine İzmir'den Akdamar Adası'nı görmek için kente geldiklerini ifade etti.

Van'da birçok güzelliğe tanıklık ettiklerini aktaran İçen, şöyle konuştu:

"Adanın baharda daha güzel olduğunu söylüyorlar ama bence kışı da çok güzel. Salgın nedeniyle daha az insanın geleceğini umarak, riski azaltmak adına bu dönemde gelmek istedik. Bence herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. Doğasıyla, her şeyi ile çok güzel bir yer. Hayatımda ilk defa Türkiye'de böyle bir yer gezdim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin