Akdamar Adası açan çiçeklerle beyaz gelinliğini giydi
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Artos Dağı, Van Gölü, Van, Güncel

Akdamar Adası açan çiçeklerle beyaz gelinliğini giydi

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, Artos Dağı'nın zirvesindeki karlar ve badem ağaçlarının açan çiçekleri adaya ayrı bir güzellik katıyor.

21.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 09:10
Akdamar Adası açan çiçeklerle beyaz gelinliğini giydi

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, Artos Dağı'nın zirvesindeki karlar ve badem ağaçlarının açan çiçekleri adaya ayrı bir güzellik katıyor.

Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yılları arasında yaptırılan kilise ile badem ağaçlarının çiçek açıp yeşile bürünmesi adaya farklı bir güzellik kazandırdı. Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte Akdamar Adası pembe ve beyaza büründü. Her yıl binlerce kişinin geldiği ancak bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapanan Akdamar Adası, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile doyumsuz bir manzara oluşturdu. Gevaş ilçesinden yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"AKDAMAR ADASI BU MEVSİMDE, İLK DEFA ZİYARETÇİ AĞIRLAMIYOR"

Van'ın en önemli tarihi ve turistik değerlerinden biri olan Akdamar Adası ve Kilisesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü. Yasak öncesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ada, şu an sadece martı ve tavşanlara ev sahipliği yaparken, 2019 yılında 225 bin 117 bin ziyaretçiyi ağırladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Akdamar Adası bu mevsimde, ilk defa ziyaretçi ağırlamıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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