Akdağmadeni Belediyesi'nden örnek proje
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Akdağmadeni Belediyesi'nden örnek proje

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Akdağmadeni Belediyesi'nden örnek proje

Akdağmadeni Belediyesi başlattığı 'Sıfır Atık' projesi ile vatandaşların evlerinden atıkları alınacak, ilçenin çeşitli noktalarına atık toplama üniteleri yerleştirecek ve sıfır atık tesisi kurulacak.

Akdağmadeni Belediyesi başlattığı 'Sıfır Atık' projesi ile vatandaşların evlerinden atıkları alınacak, ilçenin çeşitli noktalarına atık toplama üniteleri yerleştirecek ve sıfır atık tesisi kurulacak.

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi örnek bir projeye imza attı. İlçede başlatılan 'Sıfır Atık' projesiyle israf önlenerek atık miktarı azaltılıyor. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, konu ile alakalı yaptığı açıklamada "Oluşan organik, cam, plastik, kağıt ve metal tüm evsel atıklarımızı 'Yerinde Ayrıştırarak' atıkları çevreyi kirletmeden ekonomiye kazandırıp, yarınlarımızı koruyacağız. Akdağmadeni'nde geri dönüşüm seferberliği sıfır atık yaklaşımıyla hayat buluyor. Belediye olarak evlere dağıtacağımız geri dönüşümlü atık toplama poşetleri ile atıklarınızı düzenli olarak evlerinizden alacak. Ayrıca ilçemizin farklı noktalarında geçici atık toplama üniteleri oluşturacağız. Kurulacak 'sıfır atık' tesisimizde ayrıştırılan atıklarımızı ekonomiye kazandıracağız. Özellikle doğada yüz yıllar boyunca yok olmayan plastik atıkları, kuracağımız fabrikada geri dönüştürerek atıkları toplayacağımız çöp poşeti üreteceğiz. Doğamızı koruyan, israfa geçit vermeyen, geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayan hizmetlerimiz devam edecektir. Haydi Akdağmadeni! Sıfır atık projesine destek ol, geleceğini koru. Geri dönüştürülebilir atıklarını düzenli olarak veren ailelerimize kupon verilecek, aralıklı olarak yapılacak çekilişlerle sürpriz hediyeler verilecektir" dedi. - YOZGAT

Akdağmadeni Belediyesi'nden örnek proje
Akdağmadeni Belediyesi'nden örnek proje
Akdağmadeni Belediyesi'nden örnek proje

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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