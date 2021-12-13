Akçeşme'de Pazar Kahvaltısındayız

Vali İlhami AKTAŞ ve eşi Songül AKTAŞ, pazar günü sabah kahvaltısını Akçeşme Köyü muhtarı Engin ÇETİN'in davetlisi olarak vatandaşlarla birlikte yaptı.

Akçeşme Köyü'nde düzenlenen kahvaltı; Kepez Belediye Başkanı Birol ASLAN, İl Genel Meclis Üyeleri Tülay ÖMERCİOĞLU ve Şener AKÇAY, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali DEMİR, merkez ilçe köy muhtarları, köy sakinleri ve davetliler katıldı.

Kahvaltı sonrası köyün genel durumu, sorunları ve ihtiyaçları hakkında muhtar Engin ÇETİN'den bilgi alan Vali İlhami AKTAŞ, daha sonra vatandaşlarla bir süre görüşerek sohbet etti.

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