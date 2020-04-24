Akçakoca'da kilit parke taşı çalışmaları Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Cumhuriyet Meydanı'nda belediye fen işleri müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalara yaklaşık bir ay önce başlandığını söyledi.

Yanmaz, bayramdan önce çalışmaların bitirileceğini belirterek, "Biliyorsunuz ki 20 yıldır meydanımızda bu parkeler durmakta. Şehir merkezinin önemli olduğunu düşündüğünüz için çalışmaları başladık. Arkada görmüş olduğunuz gibi tabelada süremiz gözüküyor. Bundan sonra bu süreyi hep göreceksiniz. İşçilerimiz o süre zarfında bitiriyorlar. Biz buraya 30 gün süre verdik şu anda 27'inci gündeyiz. İnşallah bayramdan önce buralara bitirip halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Akçakoca halkına da koronavirüs ile ilgili uyarılarda bulunan Yanmaz, "Sosyal mesafeyi her zaman koruyalım. Maskelerimizi takalım. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Yaşlı ve çocuklarımızın evden çıkışlarına engellemeye devam edelim. Sürecin inşallah gittikçe de azalacağını görüyoruz. Herkesin ramazanda orucunu sağlık ve sıhhatle tutmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA