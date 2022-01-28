Akçakoca'da kar güzelliği havadan görüntülendi
"Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kar yağışının ardından güzel manzara ortaya çıktı.
AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - " Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kar yağışının ardından güzel manzara ortaya çıktı.
Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışıyla ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Orman ile denizin birleştiği turizm ilçesinde, kale ve liman mevkilerinde etkileyici görüntüler oluştu.
Bölgede, deniz ile karla kaplı ormanın birleşmesiyle oluşan güzel manzara havadan görüntülendi.
AA / İsa Keleş - Güncel