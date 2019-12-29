Akçakoca'da ilk kar yüksek kesimlere düştü
Yurdun belli bir bölgesini etkileyen kar yağışı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yüksek kesimlere yağdı.
Yurdun belli bir bölgesini etkileyen kar yağışı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yüksek kesimlere yağdı.
2019 yılının son günlerinde beklenen kar yağışı ilk olarak Akçakoca'nın yüksek kesimlerine yağdı. Bazı köylüler ormanlık alana giderek hatıra fotoğrafı çekildiler. Göktepe Muhtarı Adalet Metin Sarı, "Akçakoca'ya yağan ilk karda fotoğraf çekildik. Kar görmek isteyenlerin şimdilik buraya gelmesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE