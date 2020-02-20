Akçakoca Belediyesinde yeni görevlendirmeler

20.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:46

Akçakoca Belediyesinde yaklaşık bir yıldır Başkan yardımcısı olarak görev yapan Hakan Öztaş, görev süresi dolduğu için yerine başkan yardımcısı olarak meclis üyesi Şenol Yazgan atandı.



Akçakoca Belediyesi başkan yardımcılığı görevinde nöbet değişimi. Yaklaşık bir yıldır bu görevi yürüten Hakan Öztaş'ın yerine Belediye meclis üyesi Şenol Yazgan, başkan yardımcılığı görevine getirildi. Başkan yardımcılığında görev süresini tamamlayan Hakan Öztaş ise Akçakoca Belediyesi bünyesinde bulunan Abitaş şirketine müdür olarak atandı.



Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz yeni başkan yardımcısı olarak atadığı Şenol Yazgan'ı ve Abitaş genel müdürü olarak atanan Hakan Öztaş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılılar diledi. Başkan Yanmaz görevini yaklaşık 1 yıldır yürüten Hakan Öztaş'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.



Amaçlarının Akçakocalılara hizmet olduğunu ifade başkan yardımcısı Şenol Yazgan, Akçakoca'nın sorunlarına vakıf olduklarını ve bu sorunların çözümü için başkan yardımcıları ve Başkan Okan Yanmaz ile birlikte çalışacaklarını söylediler. - DÜZCE

Kaynak: İHA