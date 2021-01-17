Akçakoca Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
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Akçakoca Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

17.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:14
Akçakoca Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Akçakoca Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle teyakkuza geçti.

Akçakoca Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle teyakkuza geçti.

Karın meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehirdeki günlük yaşamın aksamaması için öncelikle araç ve yaya trafiğin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, kepçe ve greyderlerle karları temizlerken bir yandan da buzlanmanın önlenmesi için yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

Sahada kar ve buzla mücadelesini aralıksız şekilde çok sayıda personel ile sürdüren Akçakoca Belediyesi, sosyal medya üzerinden ya da ALO 153 Çağrı Merkezi'ne iletilen tüm bildirimlere de yanıt vererek, ekipleri anlık olarak vatandaşların talepte bulunduğu bölgelere yönlendiriyor.

Kar küreme araçları ve iş makineleri ile sorunlu bölgelere kısa sürede müdahale eden ekipler, özellikle gece saatlerinde yaşanabilecek buzlanma tehlikesine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

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