Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz, yardımcısının nikahını da kıydı

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, kız isteme merasimine de katılan Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz'ın kıydığı nikahla dünyaevine girdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ve Nagihan Başar çifti, düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Çiftin nikahını daha önce kız isteme merasimine katılan Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz kıldırdı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP Akçakoca İlçe Başkanı İsmail Pazvant ve Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de nikah şahitliği yaptı.

Evlilik cüzdanını Başar'a veren Yanmaz, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

MHP Düzce İl Başkanı Caboğlu da çifte, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Yılmaz çifti ve davetliler, daha sonra müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.