Akçakale'de bin kişiye istihdam olacak fabrika açılıyor

Akçakale Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yapılacak olan tekstil fabrikasında bin kişiye istihdam sağlanacak.

Akçakale Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yapılacak olan tekstil fabrikasında bin kişiye istihdam sağlanacak.

İşsizliğe karşı yürüttüğü çalışmalarla bugüne kadar ekonomiye can verecek birçok projeye öncülük eden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, bu kez fabrika kurulmasını sağladı.

Bu kapsamda Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Akçakale Belediyesinin ortak projesi ile ilçede hazır giyim sektörüne "Anahtar Teslimi Tekstil Fabrikası Yapım Projesi" için protokol imzalandı.

Akçakale Kültür Merkezinde düzenlenen protokol törenine ev sahibi Başkan Yalçınkaya'nın yanı sıra Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Yıldık ve yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyeleri, ilgili müdürler, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve yetkililer katıldı.

Yaklaşık 6 ay içerisinde hayata geçirilmesi planlanan proje ile 3 vardiya şeklinde çalıştırılmak üzere bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Fabrika kurulduğunda ilçenin kamu eliyle ekonomiye kazandırılan ilk fabrikası olma özelliğini de taşıyacak.

Başkan Yalçınkaya, törende yaptığı konuşmada, yatırımlarının süreceğini belirterek, yeni bir kalkınma destanı yazmak istediklerini dile getirdi.

İlçeye yapılacak yatırımları sürdürmek istediklerini anlatan Yalçınkaya, "İnşallah bundan sonra da bu coğrafyada Ortadoğu'nun dünyaya açılan kapısının dibinde yeni bir kalkınma destanı yazacağız. Yeni bir iş hamlesi yaratacağız. Akçakale'de iş bekleyen, AŞ bekleyen kardeşlerimizin kaderini hep birlikte değiştireceğiz. Bölgeye hayırlı olsun." dedi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Maral ise ilçeye yeni yatırımı kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu bir ilk adım. İnşallah bunun devamı da gelecektir. Projenin hazırlık aşamasında Başkanımız Mehmet Yalçınkaya'nın desteği, yönlendirmesi ve sahip çıkmasından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Projenin ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü