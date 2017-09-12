Akçakale'de 2018 Yılı Tahmini Bütçesi Görüşüldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde belediyenin 2018 yılı tahmini bütçesi görüşüldü.



Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediyesinin eylül ayı olağan meclis toplantısı, meclis başkan vekili Şerif Bozkurt başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Toplantı salonundaki oturum, belediye başkanlığının 2018 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ile başladı. Komisyon raporlarının görüşülmesi ile devam eden toplantıda, kısa bir süre önce vefat eden bölgenin tanınmış siyasetçilerinden Mehmet Kartal'ın isminin, evinin bulunduğu sokağa verilmesi için karar alındı. Sokağın "Sağlık" olan isminin "Mehmet Kartal Sokağı" olarak değiştirilmesi için alınan karar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye meclisine gönderildi. - ŞANLIURFA