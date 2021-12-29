Akçakale Belediyesinden eğitime destek

Akçakale Belediyesi'nce ünisersite sınavlarına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs veriliyor.

Belediye bünyesindeki Gençlik Merkezlerinde oluşturulan üniversite hazırlık kurslarını ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, buradaki öğrencilerle sohbet ederek onlara başarılar diledi.

Yalçınkaya, yaptığı açıklama sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

İlçede eğitime katkı sağlamak için üniversite hazırlık kurslarını açtıklarını belirten Yalçınkaya, gençlerin üniversite hayallerine kavuşması için bütün desteği sunduklarını ifade etti.

Kurslara gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Belediye Başkanı Yalçınkaya, "Gençlerin iletişim çağında bilgili ve donanımlı olması için çocuklarımıza daha iyi koşullarda eğitim konusunda fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla üniversiteye hazırlanmalarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Gençlik merkezinde eğitim gören Hatice Öztürk de belediye görevlilerine teşekkür ederek, "Buraya gelmemizin en önemli nedeni evde bulamadığımız atmosferi burada buluyoruz. Biz çok güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. Belediye Başkanımız bize bu imkanları çok iyi bir şekilde sunuyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Akkurt - Son Dakika Haberleri

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