Akçakale Belediyesi yaz spor kursları törenle açıldı

Yaz spor kurslarına kayıt yaptıran tüm öğrencilere forma, şort ve sportif malzeme, ihtiyaçları Akçakale Belediyesi tarafından ücretsiz karşılandı.

Akçakale Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Yaz Spor kursları´nın açılışına Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Akçakale Belediye Başkan Mehmet Yalçınkaya,Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şevket Saruhan Hamavioğlu,Akçakale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Eyüp Türkman, katılıdı.

06-14 yaş arasındaki çocuk ve gençlere sporu sevdirmek ve eğitim vermek amacıyla 860 öğrencinin katılımıyla 3 aylık yaz spor kurslarında Futbol, Yüzme, Voleybol, Basketbol, Badminton ve Bocce olmak üzere 6 ayrı branşta eğitimler verilecek eğitimde15 öğretmen görev yapacak.

Açılışta Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya kursa katılan öğrencilere forma ve şort hediye etti. Yalçınkaya törende yaptığı açıklamada;''Akçakaleli çocuklarımız spora ve eğlenceye doyacaklar, çeşitli eğitimlerle kendilerini geliştirip, farklı etkinliklerle kendilerini geleceğe hazırlayacaklar. Bu kurslarda çocukların alacakları eğitimler sadece spor odaklı olmayacak. Öğrenciler, fiziksel gelişimlerinin yanı sıra, geleneksel çocuk oyunlarından değerler eğitimine kadar birçok faydalı etkinlik ile kendilerini hem sosyal hem de kültürel açıdan donanımlı hale getirebilecekleri eğitimleri alacaklar.'' dedi.

Yalçınkaya, yaz spor okullarını,okulların tatil edilmesiyle birlikte artan zamanı okuyarak dinlenerek spor yaparak bu aktiviteler içerisinde geçirmesi gereken çocuklarımızın topluma daha yararlı olabilmeleri için yapılan bir projede olduğunu ifade ederek; "Başta İlçe Gençlik Spor Müdürümüz, Kaymakamımız olmak üzere müştereken bu çocukların daha iyi bir nesil olarak yetiştirilmesi, topluma daha faydalı olabilmeleri için üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazırız, yapacağızve yapıyoruz. Bu sebeple çocukları sokaklardan, kötü alışkanlıklardan tinerden,uyşturucu gibi tehlikeli maddelerden uzak tutmak için bu işe çok önem veriyoruz. Bundan sonra İnşaAllah, Bolatlar kırsal mahallemizde bir havuz yapıp faaliyete geçireceğiz bu tür aktiviteleri gün geçtikçe artıracağız, çocukların geleceği için topluma yararlı bir şekilde hazırlanması noktasında Belediye ve şahsım olarak bize ne düşerse gereğini yapacağız çocukların sevincini paylaştık bizde sevindik çocukların yüzü güldü inşallah bütün Akçakale'nin, bütün Urfa'nın ve bütün İslam aleminin yüzü güler'' şeklinde konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şevket Saruhan Hamavioğlu ise; ''Bizim tek sorunumuz çocuklarımız, Akçakale'nin çocukları bizim üzerimize ne düşerse 24 saat yapmaya hazırız. Bu konuda Akçakale Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yalçınkaya'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Belediye ile her türlü zorluğu aşacağımızı inancım tamdır.'' dedi.

Kaynak: Bültenler