Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının da konser verdiği törende konuşan Başkan Ekim, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir onurla kutladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bundan tam 103 yıl önce Akçaabat'ımızın kurtuluşuyla birlikte muhacirlikten dönmeye başlayan Akçaabatlılar, açlık, yokluk ve sefalet içindeydi ama kendi memleketlerine dönmenin haklı gururunu, onurunu yaşıyorlardı. Artık tüm zorluklar bu cennet vatan toprağında, birlik ve beraberlikle aşılacaktı. Bunu da atalarımız başarmıştır. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyorum."

İstiklal Marşı'nın kabulünün de canlandırıldığı törende, halk oyunları gösterisi Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi nedeniyle iptal edildi. Sahneye çılan halk oyunları ekibi Türk bayrağı açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş