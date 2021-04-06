Akay: "Görünmez düşmana karşı popülist söylemlerden kaçınmalıyız"
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Akay: "Görünmez düşmana karşı popülist söylemlerden kaçınmalıyız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Akay: 'Görünmez düşmana karşı popülist söylemlerden kaçınmalıyız'

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, korona virüsle mücadele konusunda, "Görünmez düşmana karşı birlikte hareket etmemiz ve kendimiz için üretirken insanlığa ve ihtiyacı olanlara daha fazla yardım etmeliyiz" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, korona virüsle mücadele konusunda, "Görünmez düşmana karşı birlikte hareket etmemiz ve kendimiz için üretirken insanlığa ve ihtiyacı olanlara daha fazla yardım etmeliyiz" dedi.

Geçen ay eşinin salgın nedeniyle kaybeden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan Belediye Meclisinin Nisan ayı ilk toplantısında yaptığı duygulu konuşmasından sonra, "Devlet, şehir, kurum olarak kendimize yetmemiz lazım. Popülist söylemlerden kaçınıp, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak yapı içinde olmamız, görünmez düşmana karşı birlikte hareket etmemiz ve kendimiz için üretirken insanlığa ve ihtiyacı olanlara daha fazla yardım etmeliyiz" dedi.

Diğer yandan CHP Grup toplantısında Grup Başkan vekilliğine seçilen Güngör Geçer, AK Partili Ali Coşkun, MHP'li Şehmus Uçar ve CHP'li Gülcan Bingöl'ün konuşmalarının ardından gündemlere geçildi.

Gündemin birinci maddesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçiminde CHP'li Kemal Çelik 46 meclis üyesinden 28'inin oyunu alarak Meclis 1. Başkan vekili oldu. 2. Meclis Başkan Vekilliğine ise CHP'li Fadime Geçioğlu seçildi.

Gündemin 2. maddesinde ise ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere 2 asil, 2 yedek meclis katibi seçimi yapıldı. CHP'li Gülcan Bingöl ve Hacice Yılmaz meclis katipliğine seçildi.

Gündemin 3. maddesinde de 1 yıllığına görev yapmak üzere belediye encümenine CHP'li Gülcan Bingöl, Türkan Pehlivan ve Leyla Karakaş seçildi.

Seyhan Belediye Meclisi bir sonraki toplantısında ihtisas komisyonlarını belirleyecek ve komisyonlara üye seçecek. - ADANA

Akay: 'Görünmez düşmana karşı popülist söylemlerden kaçınmalıyız'
Akay: 'Görünmez düşmana karşı popülist söylemlerden kaçınmalıyız'
Akay: 'Görünmez düşmana karşı popülist söylemlerden kaçınmalıyız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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