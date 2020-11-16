Akay: "Amacımız en çok ihtiyaç duyulan işi yapmak"
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Akay: "Amacımız en çok ihtiyaç duyulan işi yapmak"

16.11.2020 09:48 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:52
Akay:

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, salgın sürecinde "Yeni normal" olarak tanımlanan dönemde hayatın kontrollü olarak sürmesi hedefine uygun olarak mahalle halkını ziyaret ve hizmet denetimlerini sürdürüyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, salgın sürecinde "Yeni normal" olarak tanımlanan dönemde hayatın kontrollü olarak sürmesi hedefine uygun olarak mahalle halkını ziyaret ve hizmet denetimlerini sürdürüyor.

Başkan Akay'ın belediye yetkilileri ile gerçekleştirdiği ziyaret ve denetimlerin mekanı İsmetpaşa Mahallesi oldu. Başkan Akay'ı İsmetpaşa Mahalle muhtarı Mehmet Şirin Doru karşıladı. Halkın iştirakiyle açık hava toplantısına dönen ziyarette, Başkan Akay, muhtar Doru ve belediye yetkilileri mahallede yapılmış hizmetleri denetledi, Taziye evi yapılabilmesi için yer bakıldı. Muhtar Doru bazı yolların tahrip olduğunu ve mahalle parkının, bakımının düzenli yapılması ve kontrolü için personel talep etti.

Halkın taleplerini de dinleyen Başkan Akay, ilk olarak pandemi nedeniyle tüm vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde uyması gerektiğini anımsattı. Belediye olarak yapılan tüm iş ve işlemlerin halkın yaşam kalitesini daha da artırmak için yaptıklarını aktaran Başkan Akay "Yapılacak hizmetlerin önceliklerini muhtarlarımızın ve dolayısıyla halkımızın taleplerine göre belirliyoruz. Kısıtlı imkanlarda, öncelikle en çok ihtiyaç duyulan işi yapmak amacımız. Bu konuda muhtarlar ve halkımız bize yol gösteriyor. Rutin asfaltlama ve diğer hizmetlerimizi de 96 mahallemize eşit şekilde götürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA

Akay: 'Amacımız en çok ihtiyaç duyulan işi yapmak'
Akay: 'Amacımız en çok ihtiyaç duyulan işi yapmak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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