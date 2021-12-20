Akasya ve TOG'dan yılın son günlerinde iş birliği - Haberler
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Akasya ve TOG'dan yılın son günlerinde iş birliği

Akasya ve TOG'dan yılın son günlerinde iş birliği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akasya, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile TOG Yeni Yıl Pazarı etkinliğini hayata geçirdi.

Akasya, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile TOG Yeni Yıl Pazarı etkinliğini hayata geçirdi. 2021'in son günlerine iyilikle dokunan etkinlik, 26 Aralık'a kadar devam edecek.

Akasya, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile TOG Yeni Yıl Pazarı etkinliğini hayata geçirdiğini açıkladı. 26 Aralık'a kadar Akasya zemin katta devam edecek etkinlikte, satın alınan her bir ürün ile Toplum Gönüllüsü gençlerin gönüllülük çalışmalarına destek olunacak.


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 Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanacaktır.

Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanacaktır.

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