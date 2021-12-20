Akasya ve TOG'dan yılın son günlerinde iş birliği

Akasya, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile TOG Yeni Yıl Pazarı etkinliğini hayata geçirdi. 2021'in son günlerine iyilikle dokunan etkinlik, 26 Aralık'a kadar devam edecek.

Akasya, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile TOG Yeni Yıl Pazarı etkinliğini hayata geçirdiğini açıkladı. 26 Aralık'a kadar Akasya zemin katta devam edecek etkinlikte, satın alınan her bir ürün ile Toplum Gönüllüsü gençlerin gönüllülük çalışmalarına destek olunacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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