Akaryakıt tankeri dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Akaryakıt tankeri dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin'de sürücünün kontrolünden çıkan akaryakıt tankerinin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Akaryakıt tankeri dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
07.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:59

Artvin'de sürücünün kontrolünden çıkan akaryakıt tankerinin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Murat Küçükal (40) yönetimindeki 08 AAB 350 plakalı akaryakıt tankeri Ardahan'dan Artvin'e seyir halindeyken Ardanuç ilçesine bağlı Karlıköy mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası dereye yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan İsmet Duman (59) kazayı sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen jandarma ve 112 acil servis ekipleri sürücü Murat Küçükal'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan İsmet Duman bulunduğu yerden yola çıkartılarak Ardanuç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edilen İsmet Duman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yeri incelemesinin ardından Küçükal'ın cenazesini Ardanuç Devlet Hastanesi morguna kaldırırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği olayda tankerin boş olması olası facianın önüne geçmiş oldu. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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