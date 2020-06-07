Akaryakıt tankeri dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
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Akaryakıt tankeri dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde, kontrolden çıkan akaryakıt tankeri dereye yuvarlandı.

Akaryakıt tankeri dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
07.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:17

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde, kontrolden çıkan akaryakıt tankeri dereye yuvarlandı. Kazada, sürücü Murat Küçükal (40) hayatını kaybetti, İsmet Duman (59) ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karlı köyünde meydana geldi. Murat Küçükal'ın kullandığı 08 AAB 350 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu,  Ardanuç Deresi'ne yuvarlandı. Kazada sürücü Murat Küçükal, olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan İsmet Duman ise yaralandı. Duman'ın haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere yatağında çalışma başlatan ekipler, Duman'ı yaralı olarak kurtardı. Duman, Ardanuç Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Küçükal'ın cansız bedeni de morga kaldırıldı. İsmet Duman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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