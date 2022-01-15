AKARYAKIT İSTASYONUNUN YANINDAKİ EV YANDI

BOLU'da, akaryakıt istasyonunun yanındaki tek katlı evde çıkan yangında, alevler istasyona sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto sanayi sitesi içerisinde bulunan akaryakıt istasyonunun yanında bulunan Fuat Sarıalan'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın akaryakıt istasyonuna ulaşmadan kontrol altına alındı. Yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.