Akaryakıt istasyonundaki sızıntı İzmit Sahili'ni kirletti
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Akaryakıt istasyonundaki sızıntı İzmit Sahili'ni kirletti

İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Haberler | Güncel

Akaryakıt istasyonundaki sızıntı İzmit Sahili'ni kirletti Kocaeli'nin İzmit ilçesi sahilinde meydana gelen kirliliğin bir akaryakıt istasyonunun alt yapısında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı tespit edildi.

Akaryakıt istasyonundaki sızıntı İzmit Sahili'ni kirletti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi sahilinde meydana gelen kirliliğin bir akaryakıt istasyonunun alt yapısında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı tespit edildi. Kirliliğin yayılmaması için ise Belediye ekiplerince önlem alındı.

İzmit Plajyolu Sahili'nde görülen deniz kirliliğinin sebebi yapılan araştırmalar neticesinde bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde atık kaynağının akaryakıt istasyonunda meydana gelen sızmadan kaynaklandığı aktarıldı. Söz konusu kirliliğin önlenerek kirliliğin etkilerinin giderilmesi gerektiği hususu akaryakıt istasyonu yetkililerine bildirilirken, konu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de iletildi.

Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yağmursuyu hatlarının denizle birleştiği noktada incelemeler yapılmış olup, Plajyolu otobüs garaj işletmesi üst tarafındaki tren yolunun altından geçen menfezden sızıntı şekilde sürekli akan petrol türevli kirlilik tespit edilmiştir. Öncelikle menfezde ve menfezin denizle birleştiği noktada yağ emici sosis bariyerler ile müdahale yapılmış, kirliliğin denize yayılmaması için gerekli tüm önlemler alınmıştır."

"Kirliliğin kaynağının tespitine yönelik olarak; İSU teknik ekipleriyle beraber kanal görüntüleme robotunun da desteğiyle bölgede araştırmalar yapılmış olup özellikle sızıntı şeklindeki kirlilikle ilgili olarak bölgeden geçen petrol ve petrol türevli yer altı hatlarının lokasyonu ve durumu dikkate alınarak çalışmalar yürütülmüştür. Hem D-100 Karayolu'nun demiryolunun bulunduğu alt kısmından hem de karşı tarafından Sinan Dereli Ortaokulu kenarından menfezlere girildiğinde, bölgedeki akaryakıt istasyonunun tam altında kirliliği menfeze taşıyan ve akaryakıt istasyonuna ait olan beton büz tespit edilmiştir."

"Öncelikle, bu hattın körlenerek kirliliğin sonlanması için çalışma başlatılmış olup, yaşanan bu süreç tutanak ve fotoğraf/ kamera görüntüleri ile kayıt altına alınmıştır. Ayrıca; söz konusu kirliliğin önlenmesi ve kirlilik etkilerinin giderilmesi yönelik gerekli tüm çalışmaların yapılması hususunda konu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ve akaryakıt istasyonuna iletilmiştir."

Akaryakıt istasyonundaki sızıntı İzmit Sahili'ni kirletti
Akaryakıt istasyonundaki sızıntı İzmit Sahili'ni kirletti
Akaryakıt istasyonundaki sızıntı İzmit Sahili'ni kirletti
Akaryakıt istasyonundaki sızıntı İzmit Sahili'ni kirletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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