Akaryakıt istasyonunda pompaya çarpan araçtaki üç kişi yaralandı
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Akaryakıt istasyonunda pompaya çarpan araçtaki üç kişi yaralandı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonunda pompaya çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

29.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:03
Akaryakıt istasyonunda pompaya çarpan araçtaki üç kişi yaralandı

'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonunda pompaya çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, idaresindeki 46 AAD 851 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman-Gaziantep kara yolu Börgenek Köyü yakınlarında bir akaryakıt istasyonuna girerek LPG pompasına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Coşkun ile otomobilde bulunan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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