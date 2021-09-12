Akaryakıt istasyonunda bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 2 yaralı - Haberler
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Akaryakıt istasyonunda bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Akaryakıt istasyonunda bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 2 yaralı

KAYSERİ'de, otomobillerine yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gelen alkollü 4 kişi, kendilerine yan bakıldığı iddiasıyla istasyon çalışanı 2 kişiyi bıçaklayarak kaçtı.

KAYSERİ'de, otomobillerine yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gelen alkollü 4 kişi, kendilerine yan bakıldığı iddiasıyla istasyon çalışanı 2 kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, şüpheliler ise kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, otomobillerine yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gelen alkollü 4 kişi, araca yakıt dolduran Emre Taşdemir ile kendilerine yan baktığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Akaryakıt istasyonundaki yıkama fırçalarının da sopa olarak kullanıldığı kavgada şüphelilerden birisi bıçakla akaryakıt istasyonu çalışanı Emre Taşdemir ve Gökhan Kevioğlu'nu bıçakladı. Şüpheliler, istasyon görevlisi Mehmet B.'yi de darbedip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Emre Taşdemir ve Gökhan Kevioğlu'nu Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Akaryakıt istasyonunda bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Akaryakıt istasyonunda bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 2 yaralı - Haberler
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