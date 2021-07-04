Akaryakıt istasyonuna dalan otomobil, tur otobüsüyle çarpıştı
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Akaryakıt istasyonuna dalan otomobil, tur otobüsüyle çarpıştı

Akaryakıt istasyonuna dalan otomobil, tur otobüsüyle çarpıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil akaryakıt istasyonunun duvarını aşıp tur otobüsüne çarptı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil akaryakıt istasyonunun duvarını aşıp tur otobüsüne çarptı. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza dün gece 23.00 sıralarında Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. A.A.'nın (33) kullandığı 10 YS 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun duvarını aşıp o sırada yakıt takviyesi alan otobüse çarptı. Kazanın şiddetiyle araç sürücüsü A.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan A.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Akaryakıt istasyonuna dalan otomobil, tur otobüsüyle çarpıştı
Akaryakıt istasyonuna dalan otomobil, tur otobüsüyle çarpıştı
Akaryakıt istasyonuna dalan otomobil, tur otobüsüyle çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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