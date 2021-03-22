Akaryakıt istasyonlarında sıkı denetim
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Akaryakıt istasyonlarında sıkı denetim

22.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:41
Akaryakıt istasyonlarında sıkı denetim

Bursa Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla, "bütünşehir" yasasıyla birlikte il sınırları içerisindeki akaryakıt, LPG ve CNG satış istasyonları denetimlerine ve istasyon yetkililerini bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla, "bütünşehir" yasasıyla birlikte il sınırları içerisindeki akaryakıt, LPG ve CNG satış istasyonları denetimlerine ve istasyon yetkililerini bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bursa İl sınırları içerisinde 2. sınıf gayrisıhhi müessese sınıfındaki tüm akaryakıt, LPG ve CNG satış istasyonları, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, çevre ve yangın risklerine karşı denetleniyor.

Yapılan denetimlerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine sebebiyet verilmemesi, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması hedefleniyor. Bu kapsamda patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin satıldığı ve depolandığı işyerleri olan akaryakıt, LPG ve CNG satış istasyonlarının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporlarının alınması gerekiyor. Geçmiş tarihte itfaiye raporları olan istasyonların ise bu rapora uygun itfaiye tedbirlerinin yeterli olup olmadığı tespit edilerek, can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla gerekli tertibatı almaları sağlanıyor.

Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, İznik, Yenişehir ilçelerindeki akaryakıt, LPG ve CNG satış istasyonlarının bu kapsamdaki 1.etap denetim çalışması tamamlandı. Tespit edilen eksikliklere ilişkin bu istasyonların Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri ve itfaiye raporları almaları sağlanıyor. Denetim faaliyetleri ile birlikte akaryakıt istasyonu yetkilileri çevre ve halk sağlığının korunmasıyla ilgili bilgilendirilmekte ve vatandaşlara daha sağlıklı ve güvenilir hizmet verilmesi yönünde gerekli tedbirleri almaları sağlanıyor. - BURSA

Akaryakıt istasyonlarında sıkı denetim
Akaryakıt istasyonlarında sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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