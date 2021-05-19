SPOR Akaretler'de bariyeri geçmeye çalışan taraftara müdahale
SPOR Akaretler'de bariyeri geçmeye çalışan taraftara müdahaleMurat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları için stada yürüme çabaları polisin bariyer kurması nedeniyle sonuçsuz kaldı.
SPOR Akaretler'de bariyeri geçmeye çalışan taraftara müdahale
Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları için stada yürüme çabaları polisin bariyer kurması nedeniyle sonuçsuz kaldı.
Vodafone Park'taki şampiyonluk kutlamalarına dahil olmak isteyen Beşiktaşlı taraftarlar Akaretler'de polis bariyerleriyle karşılaştı. Gelen ambulansa yol vermek için açılan bariyerlerden taraftarlar geçmeye çalıştı. Polisin müdahale etmesiyle taraftarlarla arbede yaşandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı