SPOR Akaretler'de bariyeri geçmeye çalışan taraftara müdahale
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SPOR Akaretler'de bariyeri geçmeye çalışan taraftara müdahale

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Akaretler'de bariyeri geçmeye çalışan taraftara müdahaleMurat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları için stada yürüme çabaları polisin bariyer kurması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

SPOR Akaretler'de bariyeri geçmeye çalışan taraftara müdahale

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları için stada yürüme çabaları polisin bariyer kurması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Vodafone Park'taki şampiyonluk kutlamalarına dahil olmak isteyen Beşiktaşlı taraftarlar Akaretler'de polis bariyerleriyle karşılaştı. Gelen ambulansa yol vermek için açılan bariyerlerden taraftarlar geçmeye çalıştı. Polisin müdahale etmesiyle taraftarlarla arbede yaşandı.

SPOR Akaretler'de bariyeri geçmeye çalışan taraftara müdahale
SPOR Akaretler'de bariyeri geçmeye çalışan taraftara müdahale
SPOR Akaretler'de bariyeri geçmeye çalışan taraftara müdahale
SPOR Akaretler'de bariyeri geçmeye çalışan taraftara müdahale
SPOR Akaretler'de bariyeri geçmeye çalışan taraftara müdahale
SPOR Akaretler'de bariyeri geçmeye çalışan taraftara müdahale
SPOR Akaretler'de bariyeri geçmeye çalışan taraftara müdahale

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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