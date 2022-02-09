Akarca Bölgesinin Mahalle olma konusu Seferihisar Belediye Meclisi gündemine taşındı

SEFERİHİSAR, İZMİR (Bültenler) - Önergenin yazılı olarak sunulmasının ardından meclis üyelerinin bilgilendirilmesi adına söz alan AK Parti Seferihisar Belediye Meclis Üyesi Melike Balcıoğlu, Akarca bölgesinin Belediye Kanunundaki "mahalle" tanımında belirtilen, ihtiyaç ve öncekileri benzer özellikler gösterdiğini ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunduran kendine özgü bir alan olduğunu ifade ederek, Tepecik ve Hıdırlık Mahalleleri ile bir ilişkisi bulunmadığının altını çizdi. Akarca'da yerleşik olarak yaşayanların sayısının 2020-2021 yılları arasındaki dönemlere bakıldığında 500'ün çok üzerinde olduğunu dile getiren Balcıoğlu, "Akarca'da yerleşik olarak yaşayanların, ortak ihtiyaçlarını doğru belirlemek, en verimli biçimde bu ihtiyaçları karşılamak, kaynakları doğru ve yerinde kullanmak için Akarca'nın ivedilikle mahalle olarak tanımlanması gerekmektedir. 5393 sayılı belediye kanunun 3. ve 9. maddelerine binaen talebimizin mecliste görüşülerek karara bağlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Meclis toplantısı ardından konuşan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Sürecin hızlı bir şekilde aksiyon alınıp neticelendirilmesi gerektiğini söyledi. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sürecin ve vatandaşın taleplerinin takipçisi olacaklarını dile getiren Başkan Aydın, "Akarca'nın mahalle olması artık meclisin gündeminde ve sorumluluğundadır. Biz üzerimize düşeni yapıp sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Bültenler - Güncel