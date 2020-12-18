Akar ve Çavuşoğlu, Ahıska ve Gagauz Türkleri ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akar ve Çavuşoğlu, Ahıska ve Gagauz Türkleri ile bir araya geldi

18.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:29
Akar ve Çavuşoğlu, Ahıska ve Gagauz Türkleri ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ahıska ve Gagauz Türkleri ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ahıska ve Gagauz Türkleri ile bir araya geldi.

Akar ve Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldikleri Kiev'de Ukrayna Başbakanı ile yaptıkları görüşme sonrasında Ahıska Türklerini kabul etti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ukrayna Temsilcisi ve Ukrayna Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Marat Rasulov, DATÜB Kiev Temsilcisi İsmail Kerimov ve DATÜB Kiev Temsilci Yardımcısı Yusuf Kurbanov ile gerçekleşen görüşmenin ardından iki Bakan Gagauz Türkleri ile de bir araya geldi.

Ukrayna Gagauz Dernekleri Birliği Başkanı Yuriy Dimçoglo, Kiev Gagauzları Dernek Başkanı Vasiliy Kelioglo, Kiev Taras Şevçenko Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Tudora Aranut ile yapılan görüşmeye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Öykü Çelik Cansu Dere İbrahim Tatlıses
Spor Çağdaş Atan Ersun Yanal Samet Aybaba Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Mhp Türk Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akar ve Çavuşoğlu, Ahıska ve Gagauz Türkleri ile bir araya geldi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:32:36. #1.14#
title