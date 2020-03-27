Akan Ersoy'dan "dünya tiyatro günü" mesajı "Binbir koşuşturmanın yorgunluğu içinde, bir dem soluk almak adına eşiğinden geçtiğimiz; hayattan hayale kaçışın kapısıdır tiyatro. O kapı başkalarının hayatına açılsa dahi biz, görünmeden, duyulmadan yaşamlara misafir olduğumuz bir düşü tecrübe ederiz.

Bakan Ersoy'un mesajı şöyledir:

Tiyatroda, müzikten nesnelere, sözlerden simgelere, sanatın farklı dilleri tek bir lisana dönüşür. Mutluluğun şen kahkahasından trajedinin donuk suskunluğuna sahnede herkes aynı şeyi seyretse de, tiyatro her bir seyircisinde ona özgün izler bırakır. İnsanın düşünce dünyasından süzülerek şekillendiği ve son derece köklü bir sanat olduğu içindir ki etkisi bu denli özeldir.

Sanatçılarımızın ve sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutlarken,ardında barındırdığı tüm zenginliği ve görkemiyle, perdenin daima hayatımıza açılmasını temenni ediyorum. Bizleri her zaman gururlandıran büyük başarıları ve bu yolda sergiledikleri özverili çalışmaları dolayısıylatüm sanatçılarımızı, en samimi şükran duygularımla ayakta alkışlıyorum.

Kıymetli Sanatseverler,

Perdelerimizi geçici bir süreliğine kapattığımız bu istisnai günlerde, sanatın hayatımızdaki değerini ve yerini güçlü bir şekilde yeniden idrak ediyoruz.

Bir kez daha hatırlatmak isterim ki sizler için "Sanat Heyecanı Evimizde" etkinliklerini başlattık. Üstelik sadece tiyatro oyunlarımız değil,konserlerimiz ve dünyaca ünlü operalarımız da TRT 2 ekranlarından yayınlanmaya başlandı. Ayrıca Bakanlığımızın Youtube kanalı üzerinden de sizlere ulaşıyoruz.Ekranlarınızdan evlerinize, sanat perde açmaya devam ediyor.

Evde kalın, sanatla kalın."

Kaynak: Bültenler